Milan-Lazio, Giroud ritrova Sarri: stagione di successo al Chelsea

Olivier Giroud, titolare stasera in Milan-Lazio, ritroverà Maurizio Sarri, che era stato suo tecnico a Londra nella stagione 2018-2019

Stasera, alle ore 21:00 , si disputerà Milan-Lazio : per l'occasione, Olivier Giroud ritroverà Maurizio Sarri . Il centravanti del Milan , che guiderà l'attacco rossonero contro i biancocelesti nella partita dei quarti di finale di Coppa Italia , come ricordato da 'Tuttosport' è stato bomber per l'attuale tecnico della Lazio nella stagione 2018-2019 .

In quella stagione Giroud e Sarri erano infatti insieme al Chelsea . Il francese, maglia numero 18 sulle spalle, partiva come spesso succede dalla panchina, ma si è trovato bene con l'allenatore italiano, che aveva lasciato Napoli con la speranza di aprire un ciclo con i 'Blues' di Londra .

Invece, nonostante una stagione più che positiva, con il terzo posto in Premier League e la vittoria dell'Europa League (4-1 nella finale di Baku contro l'Arsenal, gol per Olivier), Sarri al termine di quell'annata decise di rientrare in Italia per accettare la corte della Juventus. Andò bene non soltanto a Sarri, ma anche a Giroud che, con 11 gol, si laureò capocannoniere di quell'edizione vinta del trofeo europeo.