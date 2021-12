Milan, la situazione in infermeria: ok Calabria e Rebic, indietro Leao e Ibra

Ieri il Milan è tornato al lavoro e ci sono delle novità sulle condizioni fisiche di Davide Calabria, Ante Rebic, Rafael Leao e Ibrahimovic

L'edizione odierna di 'Tuttosport', quotidiano sportivo uscito stamani in edicola, ha fatto il punto sul ritorno a Milanello, nella giornata di ieri, da parte dei ragazzi di Stefano Pioli . La buona notizia riguarda gli esiti dei tamponi rapidi effettuati prima di iniziare il lavoro: tutti negativi, in attesa dei risultati dei test molecolari. Sicuramente è una buona notizia, considerato che molti giocatori hanno passato le vacanze natalizie altrove. A ciò, purtroppo, si aggiunge la grave situazione che sta colpendo l'Italia in questi giorni, alle prese con numerosi contagi.

Questione Covid a parte, il Milan nella giornata di ieri è tornato a lavoro per iniziare a preparare la gara del 6 gennaio contro la Roma . Riguardo la questione infermeria, Stefano Pioli può sorridere a metà. Sicuro di aver recuperato dallo stiramento al polpaccio è D avide Calabria , il quale manca dai campi di gioco dal 7 novembre e che solo ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. Discorso più o meno simile per Ante Rebic . Il croato ha continuato a lavorare, a parte, sul campo. Dunque possibile una sua convocazione contro i giallorossi, ma quasi sicuramente non gli verrà concessa la maglia da titolare.

A differenza di quanto si vociferava in questi giorni, sembrano ancora un po' lontani dal recupero Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Il portoghese, infortunatosi il 5 dicembre contro la Salernitana a causa di una piccola lesione al bicipite femorale, è ancora fermo ai box. Ieri, insieme al gigante svedese, ha svolto un allenamento in palestra. Per quello che riguarda Ibra, era girata la notizia circa un feedback positivo con lo staff medico del Milan, invece - come già detto - ha lavorato in palestra. Stesso discorso vale anche per il giovane Pellegri, il quale ha fatto compagnia ai due attaccanti in sala pesi. Milan, il top della rassegna stampa di oggi: Tonali vicino al rinnovo, Maldini parla a 360°.