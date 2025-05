Milan, la prima missione di Allegri: rivitalizzare il bomber Giménez

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, nel caso in cui Massimiliano Allegri diventasse allenatore del Milan , troverebbe in rossonero Santiago Giménez . Ovvero un attaccante mancino, di ruolo centravanti, bravo ad attaccare la profondità ma un po' meno nel gioco di sponda.

In pratica, uno come Dušan Vlahović, il quale nella Juventus di Allegri non è che abbia fatto faville. Che il problema, però, in quel caso fosse di gioco o tattico è opinabile. Vlahović, infatti, iniziò bene con Allegri in bianconero, prima di perdersi tra pubalgia e smarrimenti.