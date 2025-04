Milan, la Coppa Italia manca dal 2003: solo 5 successi nella storia

La Coppa Italia manca, nella bacheca del Milan, da ben 22 anni. Più in generale, è un trofeo al quale spesso i rossoneri non puntano

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come siano passati ben 22 anni da quando il Milan ha vinto la sua ultima Coppa Italia . I rossoneri, che disputeranno la finale secca del torneo il prossimo 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna , la alzarono, infatti, l'ultima volta al termine della stagione 2002-2003 .

Milan, l'ultima Coppa Italia contro la Roma di Totti

All'epoca, finale doppia: Roma-Milan 1-4 (gol di Francesco Totti per i giallorossi, poi doppietta di Serginho e reti di Massimo Ambrosini e Andriy Shevchenko per i rossoneri) il 20 maggio 2003. Quindi, Milan-Roma 2-2 (doppietta di Totti per gli ospiti, poi Rivaldo e Filippo Inzaghi per i padroni di casa) il 31 maggio 2003.