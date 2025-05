Milan, la contestazione dei tifosi rossoneri ha colpito dove più fa male

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola è tornato a parlare della contestazione che i tifosi del Milan hanno messo in atto nella giornata di sabato. Prima, nel pomeriggio, nel piazzale antistante 'Casa Milan', sede del club rossonero. Successivamente, in serata, a 'San Siro', in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Monza.