Milan ko a Napoli, Condò: 'Dopo la sveglia superiore e dominante, ma ...'

Paolo Condò , giornalista sportivo, ha commentato Napoli-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi allo stadio 'Diego Armando Maradona' e terminata 2-1 per gli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Sérgio Conceição sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Napoli-Milan 2-1, Condò: "Diavolo ricco di talento e giocate"

"Il Napoli è andato in campo con molta pressione addosso e una fortuna: non c’è squadra che parta più svagata del Milan, e infatti nel giro di 20’ due catastrofiche letture difensive hanno permesso a Conte di avanzare 2-0 - ha esordito Condò sulla gara -. Un giorno parleremo di quanto sia cresciuto con lui un giocatore non più giovane (31) come Matteo Politano, autore del primo gol dopo 60’’. Come successo altre volte (Lecce, Como, Lazio, Torino …) dopo la sveglia il Milan è stato superiore, ricco com’è di talento e giocate".