Milan, Jovic è tornato al gol dopo quasi un anno: la statistica

Luka Jovic, attaccante del Milan, in gol nella trasferta di Napoli di domenica scorsa: ecco da quando non timbrava il cartellino in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come quello di Napoli, per Jovic, sia stato il primo gol della stagione 2024-2025 con il Milan. Non andava in rete in rossonero da quasi un anno: l'ultima volta era stata il 14 aprile 2024, in occasione di Sassuolo-Milan 3-3 del 'Mapei Stadium'.