Milan, Jovic sogna il debutto con vendetta: la curiosità sul serbo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Luka Jovic , attaccante serbo classe 1997 che il Milan ha prelevato - a titolo definitivo gratuito - nell'ultimo giorno di calciomercato estivo dalla Fiorentina . Il centravanti, ex anche di Benfica , Eintracht Francoforte e Real Madrid , non si è ancora allenato con i suoi nuovi compagni a Milanello . Subito dopo l'ufficialità del suo acquisto, infatti, si è messo a disposizione della propria Nazionale .

Milan, sta per tornare Jovic

Jovic è entrato nel finale di Serbia-Ungheria 1-2, sostituendo all'86' lo juventino Dusan Vlahovic e resterà a disposizione del Commissario Tecnico Dragan Stojkovic anche per il successivo impegno di qualificazione agli Europei 2024, in Lituania, in programma domenica 10 settembre. Da lunedì, poi, Jovic tornerà in Italia e si concentrerà sulle partite che verranno con il Milan. Ha una grande chance in rossosnero e non vuole sprecarla.