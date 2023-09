“Vuole già andare via”: l’indiscrezione di mercato che scuote il Milan

Il mercato estivo 2023 è finito esattamente da una settimana e il Milan, a giugno, luglio e agosto è stato protagonista assoluto. Gran lavoro quello svolto da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, dirigenti rossoneri. Non soltanto in entrata, visto che sono ben dieci i volti nuovi a Milanello e dintorni, ma anche e soprattutto in uscita. Eccezion fatta per Mattia Caldara, infatti, tutti i calciatori inseriti nella lista 'esuberi' ha lasciato i rossoneri. Ma vediamo tutto nel dettaglio.