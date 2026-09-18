Il Corriere dello Sport svela la mossa societaria di RedBird: l'ex giornalista ha giocato con Alberto Gilardino e guiderà le relazioni istituzionali da ottobre
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Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, continua a ridisegnare l'assetto strategico del club di Via Aldo Rossi. Mentre nei prossimi mesi il fondo RedBird nominerà un Head of Football per supportare l'allenatore Rúben Amorim a Milanello e gestire le operazioni di calciomercato, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha ricordato quale sarà la clamorosa novità per il board finanziario: l'innesto di James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editor del Financial Times, che assumerà il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer della società rossonera.
Chi è James Fontanella-Khan: dal passato nel Piacenza con Gilardino alle vette del giornalismoLa figura di James Fontanella-Khan, classe 1983, unisce in modo singolare il mondo della finanza internazionale e quello del calcio italiano. Nato a Milano, il giornalista vanta un passato nelle selezioni giovanili del nostro Paese: ha infatti militato nella Primavera del Piacenza dal 1996 al 2000, giocando al fianco dell'ex attaccante rossonero Alberto Gilardino, per poi collezionare un'esperienza in Serie D con la maglia del Pavia nella stagione sportiva 2000-2001. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla carriera giornalistica, si è trasferito all'estero lavorando per vent'anni per il Financial Times, testata britannica per la quale ha curato prestigiose inchieste e intervistato a più riprese lo stesso Gerry Cardinale.
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Il nuovo organigramma rossonero: relazioni istituzionali tra Milano e New YorkIl noto giornalista finanziario lascerà ufficialmente la redazione del quotidiano economico a ottobre per iniziare la sua nuova avventura nel Milan. In qualità di Chief Corporate Affairs Officer, Fontanella-Khan opererà sull'asse strategico tra Milano e New York, assumendo la responsabilità di definire la strategia del club nelle relazioni istituzionali con i principali organismi politici e sportivi, sia italiani che internazionali. Si tratta di un inserimento cruciale in una fase in cui RedBird sta accelerando sui progetti di espansione del brand Milan. Il nuovo dirigente lavorerà a stretto contatto con il patron Cardinale, con il Presidente Paolo Scaroni e con l'amministratore delegato Massimo Calvelli.
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