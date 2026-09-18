Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, continua a ridisegnare l'assetto strategico del club di Via Aldo Rossi. Mentre nei prossimi mesi il fondo RedBird nominerà un Head of Football per supportare l'allenatore Rúben Amorim a Milanello e gestire le operazioni di calciomercato, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha ricordato quale sarà la clamorosa novità per il board finanziario: l'innesto di James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editor del Financial Times, che assumerà il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer della società rossonera.

Chi è James Fontanella-Khan: dal passato nel Piacenza con Gilardino alle vette del giornalismo

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Il nuovo organigramma rossonero: relazioni istituzionali tra Milano e New York