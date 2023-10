Milan, arriva la settimana che può dire ai rossoneri chi sono

La stagione del Milan è iniziata alla grande: i rossoneri sono primi in classifica e hanno vinto sette partite su otto in campionato. Tuttavia, ci sono ancora alcuni aspetti da verificare, come la capacità di battere le grandi. Su otto partite, il Milan ha giocato sei di queste contro squadre che sono nella parte destra della classifica, tranne Inter e Roma: nella prima sconfitta per 5-1, nella seconda vittoria convincente a metà (e i giallorossi sono decimi). Allargando il campo anche alla Champions League, due pareggi per 0-0, nonostante due prove positive. Ci sarebbe anche la Lazio tra le squadre affrontate, ma è tredicesima. Ciò significa che il momento di forma non era dei migliori, così come quello delle altre affrontate. Il calendario, giudicato duro all'inizio, forse si è rivelato più semplice del previsto. Viceversa, scrive Tuttosport, l'Inter ha affrontato tre delle prime sette.