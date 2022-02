Milan, il passo è lento ma puoi sorridere: cresce la distanza con l’Inter

Nonostante il pareggio esterno contro la Salernitana, il Milan aumenta di un altro punto la distanza in classifica dall'Inter

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza il passo falso del Milan nella trasferta di Salerno. Contro la Salernitana, infatti, il Diavolo ha raccolto solamente un punto pareggiando per 2-2. Dopo l'iniziale vantaggio di Junior Messias, la squadra di Nicola ha rimontato con Bonazzoli e Djuric, con Rebic che ha evitato una clamorosa sconfitta nei minuti finali della gara. Una chiara dimostrazione di come il Milan, a differenza di quanto accada con le big, continui ad andare in difficoltà con squadre che non lottano nemmeno per un posto in Europa. Lo sa Stefano Pioli, il quale era visibilmente preoccupato nel prepartita.

Preoccupazione che poi si è trasformata in delusione e rammarico. Delusione per il risultato, rammarico per non aver ottenuto una vittoria che avrebbe sancito un ulteriore vantaggio sull'Inter che ieri ha perso in casa contro il Sassuolo. Proprio con i neroverdi, il Milan ha mancato l'appuntamento con la vittoria, così come contro Udinese, Spezia e, appunto, Salernitana. Su 12 punti a disposizione, Giroud e compagni ne hanno raccolti appena due in queste quattro partite. Veramente poco per una squadra che si trova al primo posto in classifica e che sta lottando per conquistare uno scudetto che manca dalla stagione 2010-2011.

Se il Milan di Pioli è tornato ad essere competitivo e ad ottenere strepitosi risultati da due stagioni a questa parte, adesso tocca fare l'ultimo e definitivo salto di qualità. Manca ancora quello step mentale che possa consentire al Diavolo di vincere quelle partite facili sulla carta, ma che poi in campo si rivelano tutt'altro che semplici. Salerno ne è una chiara dimostrazione, adesso il Milan non potrà fallire il prossimo match contro l'Udinese, in programma venerdì alle 18.45 allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Le Top News di oggi sul Milan: Ibra tra rinnovo e ritorno in campo, sospiro di sollievo Leao

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI