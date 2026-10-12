Nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre 2026, l'attenzione dello staff medico del Milan si sposta parzialmente lontano dall'Italia. Il centrocampista belga Alexis Saelemaekers è infatti atteso ad Amsterdam, in Olanda, per un'importante e decisiva visita specialistica alla caviglia destra infortunata. In occasione di questo delicatissimo consulto medico, il calciatore classe 1999 capirà in via definitiva se sarà costretto a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico o se si potrà procedere con una strada differente per risolvere il problema.

A rivelare i dettagli di questo snodo fondamentale per la stagione rossonera è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo la ricostruzione della "rosea", nel caso in cui il responso medico odierno dovesse spingere verso la sala operatoria, l'intervento chirurgico verrebbe eseguito già nella giornata di domani, sempre nella capitale olandese. A condurlo sarebbe un luminare del settore, il professor Gino Kerkhoffs, lo stesso specialista che nel dicembre 2025 aveva operato con successo alla caviglia destra l'ex attaccante rossonero Santiago Giménez.

Il fantasma dei quattro mesi di stop e l'origine dell'infortunio a Milanello

Il precedente del 2024 e il problema della stabilità articolare

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Qualora l'opzione dell'intervento ad Amsterdam dovesse concretizzarsi, i tempi di recupero per l'esterno belga sarebbero decisamente lunghi: si parla di uno stop forzato ai box stimato in circaUn'assenza pesante che complicherebbe maledettamente i piani di Rúben Amorim. Come si ricorderà, l'ex giocatore di Roma, Bologna e Anderlecht aveva rimediato una brutta distorsione alla caviglia destra lo scorso 29 settembre, durante una sessione di allenamento sui campi del centro sportivo di Milanello. Inizialmente il trauma non sembrava destare eccessiva preoccupazione, ma il dolore, anziché regredire con il passare dei giorni, è progressivamente aumentato.Proprio a causa del persistere del dolore, lo scorso 5 ottobre Saelemaekers si era sottoposto a una nuova serie di esami strumentali. I controlli hanno interessato la medesima caviglia destra già operata nel 2024 per ridurre la frattura del malleolo mediale rimediata nel periodo in cui il belga militava in prestito alla Roma. I nuovi accertamenti hanno purtroppo evidenziato come l'articolazione, a seguito del recente trauma subito a Milanello, abbia perso la sua naturale stabilità proprio in sede di pregresso intervento chirurgico.L'altissimo consulto medico odierno in terra olandese servirà dunque a sciogliere le ultime riserve: stabilire se Alexis dovrà subire una nuova operazione correttiva o se, al contrario, si tenterà la via di una terapia rigorosamente conservativa. Al momento, tuttavia, l'indiscrezione clinica che porta alla via chirurgica viene considerata dagli esperti come la soluzione più concreta, probabile e risolutiva per il futuro del giocatore.