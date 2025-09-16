Pianeta Milan
Milan infastidito per le direzioni arbitrali. E in tanti invocano Galliani

Il Milan non sarebbe soddisfatto per gli arbitraggi di queste prime tre giornate di campionato: contro il Bologna episodi evidenti a sfavore
'Tuttosport' oggi in edicola ha rivelato come al Milan si respiri un certo fastidio per le direzioni arbitrali ricevute in queste prime tre giornate della Serie A 2025-2026, in occasione delle partite contro Cremonese (1-2), Lecce (2-0) e Bologna (1-0). In appena 270' del nuovo campionato, il Milan ha chiesto la concessione di 5 calci di rigore: non gliene è stato assegnato neanche uno.

Milan, fastidio per gli arbitraggi delle prime giornate

O meglio, l'arbitro Matteo Marcenaro della Sezione A.I.A. di Genova, domenica sera a 'San Siro', aveva anche concesso la massima punizione per il fatto su Christopher Nkunku in piena area di rigore del Bologna, salvo poi tornare sui propri passi dopo 'on field review' al V.A.R..

Una visione, però, 'parziale' e non intera dell'azione quella suggerita dall'arbitro Michael Fabbri, dalla Sala V.A.R. di Lissone (MB). Tanto che i vertici arbitrali, bocciando il loro operato, hanno deciso di fermarli entrambi. Il malcontento del Milan verso gli arbitri lo aveva fatto intuire Massimiliano Allegri, nervoso dopo l'episodio Nkunku, al punto di rimediare un'espulsione.

Già contro Cremonese e Lecce le prime avvisaglie

Ma anche il club di Via Aldo Rossi, ieri, ha fatto sapere al designatore Gianluca Rocchi di essere tutt'altro che soddisfatto dell'andazzo che ha preso la stagione. Contro la Cremonese (contatti in area su Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek) e contro il Lecce (gol annullato a Matteo Gabbia per una piccolissima spinta a Lassana Coulibaly) il Milan era stato in silenzio. Ora no.

La direzione di gara di Marcenaro in Milan-Bologna, al di là dell'episodio Nkunku da matita rossa, non è piaciuta anche per la gestione dei falli in altre zone del campo. Questo fastidio, ha chiosato 'Tuttosport', si respira anche tra i tifosi rossoneri. Convinti che la società debba farsi sentire sempre di più nelle stanze dei bottoni. Ecco perché in molti invocano il ritorno di Adriano Galliani in società, così come si vocifera, di modo da avere un uomo forte negli uffici della Lega Serie A.

