Milan infastidito per le direzioni arbitrali. E in tanti invocano Galliani

Una visione, però, 'parziale' e non intera dell'azione quella suggerita dall'arbitro Michael Fabbri, dalla Sala V.A.R. di Lissone (MB). Tanto che i vertici arbitrali, bocciando il loro operato, hanno deciso di fermarli entrambi. Il malcontento del Milan verso gli arbitri lo aveva fatto intuire Massimiliano Allegri, nervoso dopo l'episodio Nkunku, al punto di rimediare un'espulsione.

Già contro Cremonese e Lecce le prime avvisaglie — Ma anche il club di Via Aldo Rossi, ieri, ha fatto sapere al designatore Gianluca Rocchi di essere tutt'altro che soddisfatto dell'andazzo che ha preso la stagione. Contro la Cremonese (contatti in area su Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek) e contro il Lecce (gol annullato a Matteo Gabbia per una piccolissima spinta a Lassana Coulibaly) il Milan era stato in silenzio. Ora no.

La direzione di gara di Marcenaro in Milan-Bologna, al di là dell'episodio Nkunku da matita rossa, non è piaciuta anche per la gestione dei falli in altre zone del campo. Questo fastidio, ha chiosato 'Tuttosport', si respira anche tra i tifosi rossoneri. Convinti che la società debba farsi sentire sempre di più nelle stanze dei bottoni. Ecco perché in molti invocano il ritorno di Adriano Galliani in società, così come si vocifera, di modo da avere un uomo forte negli uffici della Lega Serie A.