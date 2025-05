Milan in attesa per Italiano, il Bologna rilancia: ecco la situazione

Rinnovo, aumento di stipendio, garanzie sul mercato

Passerebbe, dunque, da 2,2 a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, pur di confermarlo sulla panchina del Bologna, il club di Joey Saputo sarebbe pronto a fornire garanzie al tecnico siciliano: ovvero, che la squadra non sarà smantellata nella sessione estiva di calciomercato. Il Milan che farà? Per ora, i rossoneri stanno alla finestra e guardano l'evolversi della situazione. Pronti a fiondarsi sul loro giustiziere nella coppa nazionale qualora arrivassero segnali di apertura. E rapidamente, visto che Italiano non piace solo al Diavolo.