Milan in allarme per Giménez? Ecco cosa filtra sulle sue condizioni

Il Messico di Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha vinto la CONCACAF Nations League battendo in finale per 2-1 i non irresistibili rivali di Panama. Doppietta di Raúl Jiménez, attaccante del Fulham. Il centravanti rossonero, invece, pur giocando titolare e uscendo soltanto nei minuti di recupero del match (96'), non è riuscito a trovare quel gol che, ormai, gli manca da Milan-Feyenoord 1-1 del 18 febbraio scorso in Champions League a 'San Siro'.