L'inizio di stagione perfetto del Milan di Rúben Amorim, salito a quota 6 punti in classifica in Serie A grazie al successo interno contro il Venezia a San Siro, ha contribuito a distendere gli animi in casa rossonera. Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico portoghese, la squadra si ritroverà questa mattina a Milanello per riprendere gli allenamenti. Questa settimana di lavoro sarà cruciale soprattutto per Christian Pulisic, il numero 10 degli Stati Uniti d'America ancora fermo a quota zero minuti in campionato nonostante le prime due convocazioni stagionali.

Le spiegazioni di Rúben Amorim sull'esclusione di Pulisic

Il percorso di recupero dall'infortunio e la gestione clinica

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Mirino sulla Juventus e il precedente del rigore all'Allianz Stadium

Nel post-partita dell'ultimo match di campionato, l'allenatore lusitano ha voluto fare chiarezza sulla gestione dell'ex calciatore del Chelsea. Amorim ha ribadito la propria stima per il numero 11 statunitense, definendolo un top player fondamentale per le sorti del club, ma ha evidenziato la necessità di dare priorità ai risultati immediati e alla condizione atletica collettiva. In un momento in cui la squadra deve trovare il massimo ritmo partita, l'inserimento del fantasista è stato posticipato per preservare gli equilibri complessivi.A pesare sul mancato impiego dell'attaccante esterno è lo storico recente del suo percorso clinico. Pulisic è infatti reduce da uno infortunio patito al Mondiale e ha potuto svolgere soltanto una settimana completa di allenamenti in gruppo prima del debutto stagionale del Milan. Come sottolineato da Amorim, la priorità assoluta resta la vittoria del collettivo, motivo per cui lo staff tecnico ha preferito evitare ricadute affrettate, programmando un rientro graduale basato sul monitoraggio personalizzato dei carichi di lavoro a Milanello.I prossimi giorni di allenamento in vista del big match contro la Juventus all'Allianz Stadium saranno decisivi per permettere a Pulisic di ritrovare la forma ideale e collezionare i primi minuti ufficiali della stagione. La sfida di Torino evoca un precedente amaro per lo statunitense: nella passata stagione, durante lodel, fu proprio lui a fallire un calcio di rigore decisivo calciando alto sopra la traversa. La trasferta piemontese rappresenta quindi la perfetta occasione di riscatto personale e il definitivo inserimento nei nuovi schemi tattici rossoneri.