Milan, il giornalista Distaso sorprende su Conceicao: poi svela il vero tallone d'Achille

"Sergio Conceiçao ha ragione. E, legittimamente, rivendica di essere rispettato per quello che è stato ad oggi il suo lavoro al Milan. E per quello che recita il suo curriculum. Si ribella il tecnico portoghese alla narrazione. Quella secondo la quale, soprattutto in Italia, quando le cose non vanno bene in una squadra le responsabilità debbano essere addebitate principalmente all'allenatore. Il fatto che la consuetudine voglia che a pagare sia (quasi) sempre lui, anche quando una crisi coinvolge gli altri comparti della società, non significa che sia necessariamente giusto così. Conceiçao è troppo navigato come professionista. E troppo esperto come appartenente al mondo del calcio – considerando pure l'importante carriera da giocatore, anche nel nostro Paese. Per non comprendere che, dietro alle continue indiscrezioni sul suo futuro al Milan, si nascondano dei meccanismi. E dei ragionamenti che conducono verso una soluzione che sembra essere stata già presa. A prescindere".