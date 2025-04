Milan, il derby per salvare la faccia. Poi sarà rivoluzione

Al Milan di Sérgio Conceição non resta che il derby contro l'Inter in Coppa Italia per cercare di salvare il salvabile in una stagione horror

Daniele Triolo Redattore 22 aprile 2025 (modifica il 22 aprile 2025 | 08:33)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha evidenziato come la stagione del Milan di Sérgio Conceição o, per meglio dire, quello che ne rimane, passa dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025, il derby contro l'Inter. Tutto in una notte per il Diavolo, per provare a salvare (almeno un po') la faccia.

La strada non appare di certo in discesa: si parte dall'1-1 dell'andata (gol di Tammy Abraham per i rossoneri e dell'ex Hakan Çalhanoğlu per i nerazzurri) e da una certezza. Ovvero che se il Milan giocherà come fatto due giorni fa a 'San Siro' in campionato contro l'Atalanta, il turno non lo supererà.