Milan, ieri Maignan a Milanello: potrebbe giocare contro l'Atalanta

Smaltito il trauma cranico rimediato a Udine, il portiere del Milan, Mike Maignan, sta meglio e domani tornerà ad allenarsi in gruppo

Dopo che la TAC di martedì ha escluso complicazioni di qualsiasi tipo, Mike Maignan , portiere del Milan , ieri è tornato a Milanello . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Maignan tornerà in gruppo domani

Il classe 1995 si è allenato a parte e, complice il protocollo medico attuato dopo un trauma cranico, come quello subito dall'ex Lille e PSG nell'ultima trasferta dei rossoneri, in casa dell'Udinese, potrà tornare ad allenarsi in gruppo soltanto dopo una settimana piena.