Milan, Ibrahimovic è un leone in gabbia: vuole esserci contro il Napoli

Zlatan Ibrahimovic è indisponibile da più di un mese, ma lo svedese sta lavorando per tornare a disposizione nel match contro il Napoli

Spesso si è definito un leone, in questo caso si trova in gabbia. Sui social predica calma, ma allo stesso tempo ha dichiarato di non voler lasciare il Milan prima di vincere un trofeo. Zlatan Ibrahimovic è importante per questa squadra così giovane anche fuori dal campo, ma il numero undici vuole tornare ad essere determinante all'interno del rettangolo verde di gioco.

Ecco, dunque, che il gigante di Malmo proverà a tutti i costi ad esserci nella trasferta di Napoli , gara in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio 'Diego Armando Maradona'. Secondo la 'rosea', se Ibrahimovic dovesse allenarsi in parte con il resto del gruppo sia oggi che domani, allora sì che potrebbe essere convocato per questa importante partita che varrà, molto probabilmente, una buona fetta di scudetto.

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, per l'attaccante rossonero si prospetta un futuro da dirigente. Prima, però, c'è da conquistare uno scudetto che manca dal 2011, l'ultimo vinto da Ibra in Italia e dal Milan. Nonostante Rafael Leao abbia trascinato nell'ultimo mese la squadra, e Giroud sia risultato decisivo in gare delicate come il derby di campionato e la partita di Coppa Italia contro la Lazio, Ibrahimovic adesso vuole tornare ad essere un punto di riferimento non solo in spogliatoio, ma anche in campo. Il tempo stringe, la gara contro il Napoli si avvicina: Zlatan accetta la sfida e proverà ad esserci. Calciomercato Milan: in scadenza con il PSG, il Diavolo fiuta il colpaccio.