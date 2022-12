Milan, il futuro di Ibrahimovic: tra agente e dirigente

Sulle pagine di Tuttosport, ci si interroga sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, si legge, lavora per tornare in campo, ma è lecito aspettarsi che si avvicini il momento in cui dovrà dire basta con il calcio giocato. Lui stesso ha ammesso di non voler finire da comprimario, ma ha anche capito che non può fare tutto quello che vuole come 10-12 anni fa. Ecco perché, qualora dovesse smettere di giocare, ci sono due strade che solleticano le ipotesi di chi lo segue con attenzione.