Milan, Ibrahimovic accelera: Manchester United nel mirino / News

Milan, speranza Ibrahimovic in Europa League

In occasione del match d’andata contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic giocò una delle sue migliori partite in questa stagione. Con una doppietta super, lo svedese aiutò il Milan a vincere in trasferta per 3-1 contro il Napoli. Un girone dopo, il numero 11 rossonero sarà costretto a saltare la gara per l’infortunio all’adduttore accusato nella trasferta vincente contro la Roma. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’ Ibra ha lavorato a parte a Milanello anche nella giornata di ieri, ma le sensazioni non sono così negative. Decisivo sarà il controllo da effettuare ad inizio settimana prossima, che decreterà le sue chances di ritornare in Europa League contro il Manchester United. Se tutto procederà per il meglio, Ibrahimovic accelererà i tempi e i carichi di lavoro per rientrare contro la sua ex squadra.

