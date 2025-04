Milan, i tifosi sono stanchi, freddi, disinnamorati. E tanti occasionali

'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come, dietro ai numeri dei continui 'sold out' comunicati dal Milan, ci sia una realtà diversa: ovvero che 'San Siro' è una cattedrale gelida e grigia, con tifosi sempre più stanchi, freddi e disinnamorati. Non soltanto per quanto (poco) si vede in partita, ma anche poco partecipi a ogni stimolo degli speaker.