L'attaccante lusitano non riesce a segnare in rossonero come in Nazionale; per Tuttosport è fondamentale che l'ex PSG occupi stabilmente l'area di rigore
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Attaccante dai grandi colpi che dovrebbe essere più prolifico. Punta tecnicamente più che valida, ma che in più di un'occasione non è riuscita a lasciare il segno. Bomber del Portogallo, pupillo di Rúben Amorim al Milan, ma deve ancora entrare nei meccanismi del Diavolo.
Con i rossoneri, Gonçalo Ramos ha segnato sinora una sola rete in Serie A, sui sei incontri disputati, rimanendo a secco anche in Europa League contro il Benfica. Ma le statistiche delle sue prestazioni tra club e Nazionale suggeriscono come momentaneamente il giocatore non sia ancora del tutto inserito nel gioco.
Ramos è un'attaccante che sa cosa vuol dire segnare, solo in rossonero non lo ha ancora dimostrato; nell'ultima sosta Nazionali ha segnato 3 gol e fornito un assist in sole 4 partite. Nella partita contro la Norvegia di Halaand, Ramos ha toccato solo 26 palloni, ma ben 6 dentro l'area di rigore.
Milan, ecco perché Ramos non segna in rossoneroIn sostanza, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, i compiti assegnati a Ramos ledono le sue possibilità realizzative; corre troppo per essere un attaccante e gioca troppo lontano dall'area. L'ex Benfica ha bisogno che la squadra giochi per lui, deve essere meno coinvolto in fase di costruzione e molto più presente in area di rigore.
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