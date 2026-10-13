Attaccante dai grandi colpi che dovrebbe essere più prolifico. Punta tecnicamente più che valida, ma che in più di un'occasione non è riuscita a lasciare il segno. Bomber del Portogallo, pupillo di Rúben Amorim al Milan, ma deve ancora entrare nei meccanismi del Diavolo.

Con i rossoneri, Gonçalo Ramos ha segnato sinora una sola rete in Serie A, sui sei incontri disputati, rimanendo a secco anche in Europa League contro il Benfica. Ma le statistiche delle sue prestazioni tra club e Nazionale suggeriscono come momentaneamente il giocatore non sia ancora del tutto inserito nel gioco.

Ramos è un'attaccante che sa cosa vuol dire segnare, solo in rossonero non lo ha ancora dimostrato; nell'ultima sosta Nazionali ha segnato 3 gol e fornito un assist in sole 4 partite. Nella partita contro la Norvegia di Halaand, Ramos ha toccato solo 26 palloni, ma ben 6 dentro l'area di rigore.

Milan, ecco perché Ramos non segna in rossonero

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In sostanza, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, i compiti assegnati a Ramos ledono le sue possibilità realizzative; corre troppo per essere un attaccante e gioca troppo lontano dall'area. L'ex Benfica ha bisogno che la squadra giochi per lui, deve essere meno coinvolto in fase di costruzione e molto più presente in area di rigore.Chissà se Amorim solleverà Ramos dai compiti di pressione in mezzo al campo per avvicinarlo alla porta avversaria; in una squadra che sta facendo fatica a segnare come il Milan servirebbero proprio i gol e la presenza fissa in area di rigore del pistolero Gonçalo Ramos.