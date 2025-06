Milan, Giménez sarà assente al raduno. Il fuori programma a stelle e strisce

Se il Messico arrivasse in finale, prevista per domenica 6 luglio, dal giorno successivo - ovvero quello in cui il Milan inizierà, con il raduno, la stagione 2025-2026 a Milanello - scatterebbero le tre settimane di vacanza per Giménez. Con l'attaccante, quindi, che si unirebbe ai rossoneri soltanto da fine luglio in avanti.