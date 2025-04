Milan, Giménez in difficoltà: il pensiero dei rossoneri sul messicano

Per Milan-Atalanta , partita della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani, domenica 20 aprile , alle ore 20:45 a 'San Siro', oltre a Mike Maignan i rossoneri di Sérgio Conceição hanno recuperato anche Santiago Giménez . Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan, contro l'Atalanta torna a disposizione Giménez

Così come Maignan, infatti, anche il 'Bebote' ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due settimane di stop forzato per via dello scontro fortuito con David De Gea in Milan-Fiorentina. L'ex Feyenoord si è aggregato alla squadra e ha completato l’intera sessione. Sarà sicuramente convocato per il match contro l’Atalanta.