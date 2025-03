Milan, già 8 sconfitte in Serie A: peggio solo nella stagione 2019-2020

Già 8 sconfitte per il Milan in quest'annata orribile: la squadra rossonera non andava così male da cinque anni. All'epoca erano 10

Daniele Triolo Redattore 3 marzo 2025 (modifica il 3 marzo 2025 | 09:19)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Lazio, partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-2 per gli ospiti, ha evidenziato come il momento nero della squadra di Sérgio Conceição non accenni minimamente a fermarsi.