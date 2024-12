Milan-Genoa, i 125 anni del club tra fischi, insulti e critiche di San Siro

Tanto spazio concesso a Milan-Genoa sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento in cui è giunto un pareggio quanto mai deludente per i rossoneri. Non solo, perché ci sono stati fischi per la prestazione e polemiche per la festa dei 125 anni del Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA