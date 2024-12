Milan-Genoa, Ordine punge Fonseca: poi 'snobba' la festa dei 125 anni

"Paulo Fonseca tira dritto per la sua strada. «Non chiudo gli occhi, non mi nascondo» spiega pacato. Per dirla tutta non rinnega una sola parola dello sfogo («ho avuto la necessità di parlare così»). Segnala anzi sul tema «l’appoggio ricevuto dal club» informato («ho parlato prima alla squadra e poi alla società») alla fine della partita con la Stella Rossa. E prepara un mini rimpasto dovuto in parte a una lezione da dare (fuori Theo Hernandez e dentro Jimenez foto - di Milan futuro) e in parte a una necessità (Musah non convocato per acciacco muscolare, da trequartista debutta Liberali, altro talento del settore giovanile). Poi sentenzia: «I problemi con la Stella Rossa sono stati solo di atteggiamento.Il problema è mentale».