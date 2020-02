Milan, Gazidis pensa già al dopo Boban-Maldini: ecco chi ha incontrato

ULTIME NEWS MILAN – Da qualche settimana gira la voce che si sia creata una profonda spaccatura nella dirigenza del Milan: da un lato Ivan Gazidis, dall’altro il duo Boban-Maldini. Il manager sudafricano godrebbe della protezione del fondo Elliott, che lo ha sempre difeso dal suo arrivo. Una sua partenza, dunque, sarebbe difficile da immaginare. Molto più semplice pensare ad un’interruzione del rapporto con Paolo Maldini e Zvonimir Boban, qualora l’ambiente rimanesse incandescente tra i tre.

Stando a quanto riporta ‘La Repubblica’, Ivan Gazidis si starebbe addirittura portando avanti per non farsi trovare impreparato in caso di addio di Paolo Maldini e/o Zvonimir Boban. Il noto quotidiano riferisce che c’è stato un incontro tra l’ex Arsenal e Michael Emenalo, ex dirigente del Chelsea, a ‘Casa Milan’. Sarebbe l’ennesima rivoluzione, anche a livello societario, degli ultimi anni. Una rivoluzione che forse non farebbe così bene a un Milan che ha sempre più bisogno di certezze. Intanto un giornalista di Sky Sport ha parlato del futuro di Stefano Pioli e di Ivan Gazidis, continua a leggere >>>

