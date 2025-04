Milan, futuro tutto da scrivere: l’anno prossimo molto dovrà cambiare

Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ad ogni modo, comunque andrà a finire questa disastrosa annata, con il Diavolo saldamente ancorato ad un inutile 9° posto in Serie A , anche il futuro di Leão è tutto da scrivere. Il Milan, infatti, l'anno prossimo dovrà cambiare molto e in ogni settore.

Sarà un'estate all'insegna della rivoluzione in ogni dove

In società, dove sarà fondamentale la scelta del nuovo direttore sportivo (salgono le quotazioni di Tony D'Amico, anche se Igli Tare resta in corsa: decisione non immediata), ma anche in panchina (Conceição non resterà, è caccia al nuovo tecnico) e, ovviamente, nell'organico. Oltre a quello di Leão, da scrivere il futuro di Mike Maignan, Theo Hernández e tanti altri ancora. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il nuovo difensore è un ex nerazzurro: le ultime >>>