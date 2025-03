Milan, Furlani ha fatto autocritica. Ma sono tutti colpevoli del disastro

« A inizio stagione avevamo aspettative alte, le premesse c’erano. Non abbiamo fatto quello che volevamo fare finora. Ad oggi, in totale onestà, il voto in pagella è decisamente insufficiente nonostante la vittoria in Supercoppa. Indietro non possiamo tornare, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo chiudere la stagione con onore», le parole di Furlani. Che poi ha aggiunto: «Quando le prestazioni e risultati sono così al di sotto delle aspettative, non c’è un solo colpevole. La verità che lo siamo tutti. Sicuramente mi includo in quanto amministratore delegato perché tutte le decisioni passano da me. Quindi anche io mi metto nel calderone. La delusione che hanno i tifosi ce l’abbiamo anche noi in società».