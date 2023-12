Milan, buona notizia dagli infortuni: torna Bennacer. E Leao…

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto anche sul Milan. Oggi torna disponibile Isamel Bennacer. Una buona notizia per Pioli

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul Milan in vista della partita contro il Frosinone. Nel bel mezzo della tempesta di infortuni, la migliore notizia esce ancora dall’infermeria: in anticipo sui tempi Pioli recupera Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan non mette piede in campo dal dieci maggio scorso, ko al ginocchio destro nel primo euro derby di Champions. A 206 giorni dall’ultima convocazione Bennacer torna in lista e sarà tra le opzioni a disposizione. Partirà dalla panchina, ma potrebbe entrare in caso di necessità.