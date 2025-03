'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan , ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Florenzi , terzino destro classe 1991 e Ruben Loftus-Cheek , centrocampista centrale classe 1996 . I due giocatori del Milan sono assenti da tempo in campo a causa di infortuni di varia tipologia.

Milan, stanno finalmente per tornare Florenzi e Loftus-Cheek

Florenzi, che lo scorso 2 agosto 2024 era stato operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo venerdì 7 marzo. Magari strappando, in extremis, una convocazione per la trasferta del giorno successivo a Lecce.