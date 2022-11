Oggi Milan-Fiorentina. Torna Giroud, countdown Ibra. E sul mercato …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, domenica 13 novembre 2022. Un po' perché il Diavolo è chiamato all'ultima partita in Serie A del 2022 per via della lunga pausa dei Mondiali in Qatar. Un po' perché, com'era prevedibile, si è già cominciato a parlare delle mosse di calciomercato delle varie squadre. Sia per gennaio 2023 sia per la prossima estate. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.