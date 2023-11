Milan, Camarda verso il record: pronto a ‘battere’ Maldini

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto anche su Milan-Fiorentina: in campo per i rossoneri ci potrebbe andare Camarda

'La Gazzetta dello Sport' apre parlando di Milan-Fiornetina , e in particolare dell'attacco dei rossoneri. Sui social Camarda è già una celebrità. Lo precede pure la sua fame, di gol ovviamente. Il giovanissimo potrebbe anche giocare domani in Milan-Fiorentina . Partita delicatissima, da cui passerà una bella fetta di presente e futuro rossonero, e Camarda ne farà parte: inizierà in panchina, ma col solo Jovic a disposizione, Francesco potrebbe anche giocare, magari negli ultimi minuti .

Milan, Camarda con Maldini nel mirino

Domani, si legge, Camarda avrà 15 anni, 8 mesi e 15 giorni: la Serie A non conosce esordienti più giovani. Le statistiche attuali disegnano una top 5 che spazia dagli Anni 30 agli Anni 60, fino al 12 maggio 2021, giorno in cui Wisdom Amey, difensore del Bologna, debuttò a 15 anni, 9 mesi e un giorno. Leggenda racconta che nelle giovanili del Milan abbia segnato oltre 500 gol, ecco perché il suo percorso pare strizzare l’occhio ai giganti che cominciarono da giovanissimi. Gianni Rivera, per citarne uno, giocò la sua prima partita in campionato a 15 anni, 9 mesi e 15 giorni. Paolo Maldini debuttò a 16 anni 6 mesi e 25 giorni. Il Milan, si legge, sarebbe preoccupato logicamente di proteggere il gioiellino dalla pressione, non ha formalizzato la chiamata, ma oggi Pioli potrebbe scioglieri gli ultimi dubbi in conferenza.