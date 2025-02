Milan-Feyenoord, Sabatini: “Rossi di vergogna. Eliminazione surreale e deprimente”

Milan-Feyenoord, Sabatini: "Finito il progetto di Ibra-Conceicao. Vergogna"

"Game over Milan. Non solo per la Champions che vola via, ma per tutto il progetto di Ibra e Conceicao, deludentissimo sotto ogni profilo. Il dramma emotivo e sportivo sarà impossibile da dimenticare, anche per i risvolti economici. I rossoneri perdono almeno una decina di milioni che sarebbero arrivati dalla partecipazione agli ottavi. E perde anche valore sul mercato il simbolo del (fu) Milan scudettato. Theo Hernandez ha sulla coscienza questa eliminazione surreale, inspiegabile e deprimente. Eliminazione da arrossire per la vergogna. Rossoneri per rispetto della storia: assolutamente no. Rossi di vergogna: assolutamente sì".