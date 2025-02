Milan eliminato dalla Champions League. Theo Hernandez unico colpevole

Questo è sicuramente il picco di una stagione con tantissimi bassi e pochissimi alti. Theo Hernandez non è assolutamente il terzino visto nelle scorse stagioni, quel giocatore dirompente e dominante, capace di infrangere il record di un certo Paolo Maldini e di firmare gol pesanti come nell'annata del 19esimo scudetto. C'è sicuramente un fascicolo da aprire, un dibattito molto ampio che riguarda, e riguarderà anche in estate, il nazionale francese.

Un episodio del genere rischia di cambiare nettamente tutto ciò che circonda Theo Hernandez. Dalla trattativa per il rinnovo fino alla sua valutazione di mercato, senza dimenticare la reazione che avrà il popolo rossonero e delle conseguenze mentali su un ragazzo che, come detto da Ibrahimovic in conferenza, non riesce a trovare il suo "Trigger Point". Rimane l'amarezza, nonché l'ennesima delusione di una stagione che rischia di essere fallimentare sotto ogni punto di vista. Al Milan, adesso, rimangono solo due obiettivi: il quarto posto in campionato e la vittoria della Coppa Italia. Tuttavia, se ti chiami Milan e il tuo massimo traguardo è rappresentato dall'ultimo gradino del podio, allora, c'è qualcosa che non va.