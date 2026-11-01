Archiviata la vittoria nel derby contro l'Inter, per il Milan è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno. Giovedì, a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Ferencvaros per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Il calcio d'inizio è fissato alle 18:45 e la partita rappresenta un appuntamento importante per il percorso europeo della squadra di Ruben Amorim.

La situazione in classifica rende la sfida particolarmente delicata: il Milan ha raccolto appena tre punti nelle prime tre gare, mentre gli ungheresi sono ancora a punteggio pieno, con tre vittorie su tre. Per questo motivo, nonostante l'entusiasmo generato dal successo nella stracittadina, i rossoneri non potranno permettersi distrazioni.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Amorim dovrebbe concedere spazio a diversi giocatori meno impiegati, valutando un po' di turnover in vista dei prossimi impegni.

Torriani al posto di Maignan. Possibile occasione per Camarda

Una delle novità più importanti riguarderà sicuramente la porta. Mike Maignan sarà assente per squalifica e al suo posto dovrebbe giocare, pronto a vivere la sua prima presenza da titolare in questa stagione.

Anche in difesa potrebbero esserci cambiamenti. Sulla fascia sinistra è possibile rivedere uno tra Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi, mentre Filippo Terracciano potrebbe avere un'occasione sulla corsia destra.

A centrocampo è previsto il ritorno dal primo minuto di Ardon Jashari, mentre sulla trequarti potrebbe trovare spazio Omari Hutchinson. Tra i giocatori che sperano in una maglia da titolare c'è anche Francesco Camarda, che potrebbe avere un'opportunità importante nella competizione europea.

Milan, una partita da non sottovalutare

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Ilsarà dunque uno dei temi principali delle valutazioni di Amorim. La vittoria contro l'Inter ha dato entusiasmo e fiducia all'ambiente rossonero, ma il calendario non concede pause e la sfida con il Ferencvaros richiede la massima attenzione.Gli ungheresi arrivano a San Siro con un percorso europeo finora impeccabile e rappresentano un avversario da affrontare con grande concentrazione. Per il Milan sarà fondamentale conquistare punti dopo un avvio complicato nella competizione.

Per alcuni giocatori, intanto, la gara di giovedì potrebbe trasformarsi in un'occasione per mettersi in mostra: Torriani è pronto a difendere la porta rossonera, mentre Camarda e gli altri possibili titolari attendono le scelte definitive di Amorim.