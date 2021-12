Milan femminile, Piemonte: “Milan è un’opportunità per riscattarmi”

Martina Piemonte è la nuova attaccante del Milan femminile: ecco le sue parole riportate dal quotidiano sportivo 'Tuttosport'

"Sono emozionatissima, per me è un onore essere qui e fare parte di questa grande famiglia", esordisce Piemonte ai canali ufficiali del club. "Le mie esperienze all'estero mi hanno arricchito tanto, perché avevo bisogno di crescere a livello personale, mentre a livello calcistico mi hanno dato fiducia: prima ero tanto insicura in campo, avevo fisico ma non sapevo come usarlo. Quando sono rientrata in Italia ho vissuto un periodo un po' penalizzante: subito un trauma cranico, poi il Covid. Adesso sono carica perché non vedo l'ora di recuperare quello che mi sono persa. Il Milan è una grande opportunità per riscattarmi, per cui darò tutta me stessa, perché il Milan merita di stare più in alto".