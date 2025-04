Milan, ecco l'appello di mister Conceicao ai suoi giocatori

A patto, però, di non mollare la presa e, su questo, ha rivelato la 'rosea', Conceicao è stato molto chiaro con i suoi giocatori. Già nella notte del derby, infatti, mentre nello spogliatoio si festeggiava - con Giorgio Furlani , Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović presenti per fare i complimenti ai giocatori - il tecnico, congratulandosi con i suoi ragazzi, ha chiesto loro continuità.

L'ex Porto vuole il massimo impegno dai suoi ragazzi in ogni gara

Già ieri Conceicao ha voluto ribadire al suo Milan come la prestazione di mercoledì sera a 'San Siro' contro l'Inter non deve rimanere un episodio isolato perché la partita più importante, quella contro i rossoblu, deve ancora arrivare. E, per questo motivo e con questa consapevolezza, la squadra dovrà lavorare intensamente nelle prossime settimane. Non sono ammessi cali di tensione, né in allenamento né domenica a Venezia.