Milan e Inter, nuovo stadio a San Siro: progetto svelato e tre alternative

Milan e Inter hanno messo, tra gli interventi prioritari, quello di rimuovere il tunnel Patroclo e di realizzarne uno nuovo. Il costo complessivo dell'operazione nuovo stadio a San Siro? 1.250,8 milioni di euro. Di questi, 707,9 milioni per l'impianto a cui si devono aggiungere i 390,1 milioni del comparto plurivalente , oltre spese varie. Secondo Milan e Inter l’investimento sull’intera area genererà un’attivazione economica complessiva di circa 4,6 miliardi di euro. Che non riguarderà solo l’area della Grande funzione urbana di San Siro, ma anche il quartiere popolare limitrofo allo stadio.

Un'operazione che, secondo Milan e Inter, è più conveniente della sola ristrutturazione del 'Meazza', valutata dai club in 836,7 milioni di euro. E che fine farebbe il vecchio stadio? Il 'Docfap' recita: «Il Meazza rifunzionalizzato ospiterà un comparto a uso hotel, uffici e negozi, con spazi destinati alla cittadinanza e specifiche funzioni rivolte alla comunità, tra cui aree per anziani e giovani». Il nuovo stadio condiviso per Milan e Inter a San Siro sarebbe classificato come impianto di categoria 4 UEFA e categoria 1 FIFA . Adatto, dunque, ad ospitare una finale di Champions League .

Altri dettagli che emergono dal 'Docfap'? Lo stadio sarà orientato lungo l’asse Nord-sud «per ottimizzare lo sviluppo complessivo del masterplan e garantire le migliori condizioni di luce naturale per il manto erboso». Lo stadio sarà circondato da un podio sopraelevato per fornire le aree di sicurezza per gli spettatori nei giorni di gara e sarà operativo 365 giorni all’anno. Ora bisogna soltanto aspettare e vedere se l'iter burocratico andrà a buon fine. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Milan in corsa per il gran talento della Premier League >>>