Milan e Conceicao, finisce qui: sarà utilizzata la clausola di svincolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Sérgio Conceição , allenatore del Milan dallo scorso 30 dicembre 2024 . Il portoghese ha guidato la squadra rossonera in 31 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana . I numeri? 16 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte , con 50 gol fatti e 36 subiti .

Milan, addio a Conceição: numeri insufficienti

La media-punti per partita di Conceição, in relazione al solo campionato, è superiore è quella del suo predecessore, Paulo Fonseca (1,7 vs 1,59), ma non è stata sufficiente per consentire al Diavolo di qualificarsi per le coppe europee. Finirà così, dunque, dopo appena cinque mesi, l'avventura di Conceição sulla panchina milanista.