Milan, dov’è finito Giménez? Ecco cosa filtra dal club rossonero

Dopo un impatto positivo (assist a João Félix per il gol del portoghese in Milan-Roma 3-1 di Coppa Italia, gol contro Empoli, Verona in campionato e, come detto, Feyenoord in Champions), Giménez è crollato con il resto del Milan. Per il 'CorSport', il numero 7 milanista è un attaccante che va servito nel modo giusto, domina soprattutto in area di rigore e al Milan spesso viene innescato male. Il gioco di Sergio Conceição non lo sta premiando e in campo molte volte è avulso dalla manovra offensiva. Poter sfruttare poche chance a partita rende il compito di Giménez ancora più difficile.