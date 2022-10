Milan, sprazzi di difesa a tre: l’esperimento contro il Monza è riuscito

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha analizzato la partita vinta dal Milan contro il Monza . In particolar modo il quotidiano romano si è soffermato sulla variazione tattica dei rossoneri, con Stefano Pioli che ha schierato la sua squadra, nel corso del secondo tempo, con una vera e propria difesa a tre. Entrato Kalulu , il Milan si è messo in campo con un 3-5-2 con Brahim Diaz prima e De Ketelaere dopo a staccarsi spesso dai tre di centrocampo.

Una mossa che ha dato i propri frutti, in quanto i rossoneri hanno continuato a creare tanti pericoli sulle fasce con le progressioni di Theo Hernandez e Messias. Il tutto ne ha beneficiato Origi che, con Rebic di fianco, ha trovato il tempo e la posizione giusta per scaraventare in rete il bolide dalla distanza. Milan, Brahim Diaz trascina i rossoneri. Delusione De Ketelaere.