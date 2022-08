Milan, De Ketelaere ha sedotto anche Leao: i due scaldano i motori

Charles De Ketelaere sempre più dentro il Milan. Possibile debutto dal 1' con Rafael Leao in occasione della partita contro il Bologna

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come Charles De Ketelaere abbia sedotto Rafael Leao. O meglio, abbia sedotto anche lui, dopo aver impressionato l'universo rossonero e l'intero ambiente di Milanello per intelligenza, umiltà, voglia di imparare e di imporsi nella nuova realtà italiana.

Leao ieri su 'Instagram' ha pubblicato una storia nella quale stringe, idealmente, la mano di De Ketelaere mentre si allenano duramente sul terreno di gioco a Milanello: un modo per dimostrare come i due stiano entrando in sintonia e si preparino a scendere presto in campo l'uno al fianco dell'altro sulla trequarti nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.

Milan-Bologna sarà la prima della coppia De Ketelaere-Leao?

L'intesa tra De Ketelaere e Leao cresce di allenamento in allenamento con il Milan, i primi minuti contro l'Udinese erano soltanto un antipasto. Ne metteranno altri, nelle gambe, a Bergamo contro l'Atalanta (anche se sarà Brahim Díaz a partire dall'inizio e non CDK) per poi presentarsi, con tutta probabilità, a Milan-Bologna di sabato 27 agosto finalmente in coppia. Milan, le top news di oggi: Bucchioni in esclusiva. Bennacer va via?