Milan, De Ketelaere si presenta: oggi i primi minuti in maglia rossonera

Charles De Ketelaere ieri si è presentato in conferenza stampa: oggi avrà modo di giocare un paio di minuti contro il Vicenza in amichevole

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermato su Charles De Ketelaere, calciatore che ieri si è presentato in conferenza stampa. La prima impressione che ha dato il belga è quella di essere un ragazzo molto determinato. Non ha regalato titoloni, è stato un mix tra composto e freddo ma ha fatto capire di essere un ragazzo serio e intelligente.

"Per me contava solo arrivare al Milan"

Tra le tante frasi rilasciate da De Ketelaere, la 'rosea' ne riporta alcune in particolare. "Ho ceduto qualcosa al Bruges ma per me l’unica cosa era venire a Milano. Mi piace la passione dei tifosi, è per loro che giochiamo. Che cosa mi ha colpito? L’intensità in allenamento, quanto vanno forte i giocatori. Se gioco a calcio, sono contento. È stato importante vedere che il Milan dà una chance ai giovani e li migliora. Nella mia scelta ha fatto la differenza", ha detto il belga, entusiasta di scendere in campo per la prima volta con la maglia del Milan addosso.

E proprio questa sera, contro il Vicenza in amichevole, De Ketelaere giocherà un paio di minuti. Sicuramente nel secondo tempo, ma sarà una buona occasione per vedere l'ex Bruges in azione con i rossoneri. Inoltre ha anche parlato di altri temi, rivelando di avere in Cristiano Ronaldo di Manchester e Madrid come idolo, anche se ha confessato di ammirare De Bruyne perché 'è il migliore nel mio ruolo'.

Dettagli sulle cifre dell'operazione

'La Gazzetta dello Sport' riporta alcuni dettagli sulle cifre dell'operazione De Ketelaere. Il giocatore è stato acquistato per 32 milioni di euro più tre di bonus e una percentuale del 12.5% sulla futura rivendita. Per quanto riguarda i bonus, Il Milan pagherà un milione per la qualificazione alla Champions in ciascuna delle prossime tre stagioni. In caso di scivolone in Europa League, la somma si ridurrà ma potrà essere integrata in base a traguardi personali raggiunti da De Ketelaere. Mettendo assieme tutto, si capisce: i bonus sono semplici e il costo di Charles diventerà probabilmente di 35 milioni.

Le caratteristiche di De Ketelaere

Tra i tanti temi di cui si è parlato in conferenza, De Ketelaere ha anche spiegato ai giornalisti presenti il suo ruolo in campo. "Sono un giocatore con buone qualità tecniche, un bel primo tocco. Posso segnare e dare assist. Sono dinamico, mi piace attaccare la profondità. Ho giocato in molte posizioni, ero un centrocampista offensivo, ora sono più attaccante e al Bruges ho giocato da 9 e falso 9. La posizione ideale? Una in cui posso dialogare con la punta e rientrare a centrocampo. Pioli mi vuole lì". Ecco, Milan: adesso hai il trequartista che cercavi da tempo. Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.