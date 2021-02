Milan-Crotone: Calhanoglu c’è, ma va in panchina | Serie A News

Milan-Crotone: i rossoneri recuperano Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, fantasista turco, è tornato a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Crotone di oggi. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola. L’ex Amburgo e Bayer Leverkusen, infatti, dopo aver smaltito il coronavirus ed essersi allenato bene in settimana a Milanello, è stato convocato per la sfida odierna contro i calabresi.

Al contrario di quanto si potesse inizialmente ipotizzare, però, Calhanoglu inizierà il match dalla panchina. Secondo Pioli, infatti, il numero 10 rossonero, che ha accusato all’inizio dell’isolamento i sintomi del CoVid_19, non ha ancora i 90′ nelle gambe. Calhanoglu è assente dal 12 gennaio scorso, Milan-Torino di Coppa Italia.

Al suo posto, nella posizione di trequartista, Pioli confermerà Rafael Leão che, agendo alle spalle di Zlatan Ibrahimović anche nel match contro il Bologna di sabato scorso, aveva fornito buone risposte in un ruolo per lui inedito da quando è giunto al Milan.