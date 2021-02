GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 7 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Cristiano Ronaldo. Grazie a un gol del portoghese ed un’autorete di Roger Ibañez, infatti, la Juventus ha superato per 2-0 la Roma all’Allianz Stadium. I bianconeri, così, superano i giallorossi in classifica e danno la caccia alle milanesi.

In alto, sotto la testata, si celebra l’impresa del Torino, che rimonta da 0-3 a 3-3 in casa dell’Atalanta. Nel riquadro verticale, si parla di Milan-Crotone di oggi. Vincendo, i rossoneri tornerebbero in testa al campionato e, qualora segnasse, Zlatan Ibrahimović arriverebbe a 500 gol in carriera con squadre di club.

All’Inter si godono Nicolò Barella, il cui valore è già schizzato a 70 milioni di euro, mentre sono ore dure per Gennaro Gattuso al Napoli. In caso di sconfitta nelle prossime due gare contro Atalanta e Juventus può essere esonerato.

